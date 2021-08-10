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16:59 10.08.2021

РФ продолжает нарушать право на свободу вероисповедания во временно оккупированном Крыму – Денисова

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РФ продолжает нарушать право на свободу вероисповедания во временно оккупированном Крыму – Денисова

Администрация временно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова нарушает право крымчан на свободу вероисповедания, считает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сотрудники ФСБ России во временно оккупированном Крыма после проведенных обысков у последователей религиозного объединения "Свидетели Иеговы" в Армянске открыли уголовные дела в отношении Александра Литвинюка и Александра Дубовенко. Мужчин обвинили по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). В 2017 году Верховный суд России запретил церковь "Свидетели Иеговы", признав ее экстремистской", - написала Денисова в фейсбуке во вторник.

Кроме того, она отметила, что т.н. "коллегия Севастопольского городского суда", который подчиняется оккупационной администрации полуострова, оставила в силе приговор первой инстанции по делу Виктора Сташевского, который незаконно приговорен к шести с половиной годам за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы".

Денисова добавила, что к таким же срокам в марте 2020 года были безосновательно приговорены двое крымчан - Сергей Филатов и Артем Герасимов. Сейчас они отбывают наказание в ФКУ "ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области".

"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров", - заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

Также, по словам Денисовой, Россия игнорирует Женевскую конвенцию о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.

"Призываю международное сообщество продолжать санкционное давление для восстановления прав жителей временно оккупированного Крыма. Все последователи "Свидетелей Иеговы", заключенные из-за мирного осуществления своего права на свободу религии и убеждений, являются пленниками совести. Они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, их приговоры - отменены, а все обвинения против них сняты", - резюмировала Денисова.

Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/369095631238382

Теги: #крым #омбудсмен #денисова
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