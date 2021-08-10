События

16:33 10.08.2021

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

1 мин читать
Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Ентони Блинкен заявил, что США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.

"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии", - цитирует Блинкена пресс-служба Госдепартамента США.

Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.

Теги: #черное_море #агрессия_рф #блинкен #крым #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:30 10.08.2021
Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

15:37 10.08.2021
Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

13:52 10.08.2021
Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

10:05 10.08.2021
Минреинтеграции Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму лиц

Минреинтеграции Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму лиц

08:38 10.08.2021
Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили нападение на танкер Mercer Street

Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили нападение на танкер Mercer Street

06:55 10.08.2021
Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

04:15 10.08.2021
Менее 0,01% привитых от COVID-19 американцев в случае инфицирования попадали в больницы или умирали

Менее 0,01% привитых от COVID-19 американцев в случае инфицирования попадали в больницы или умирали

01:24 10.08.2021
Минюст США пересмотрит документы по терактам 11 сентября на предмет снятия секретности

Минюст США пересмотрит документы по терактам 11 сентября на предмет снятия секретности

22:08 09.08.2021
Шеф Пентагона намерен к середине сентября добиться обязательной вакцинации для всех военных

Шеф Пентагона намерен к середине сентября добиться обязательной вакцинации для всех военных

19:21 09.08.2021
Минфин США ввел новые санкции против Беларуси, под ограничения попали более 40 физлиц и структур

Минфин США ввел новые санкции против Беларуси, под ограничения попали более 40 физлиц и структур

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивами являются криминальные разборки – Гармаш

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

При ухудшении эпидситуации учебным заведениям для полноценной работы нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала - Минобразования

Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивами являются криминальные разборки – Гармаш

Чаус утверждает, что сбежал, поскольку его хотели убить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА