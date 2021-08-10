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16:30 10.08.2021

Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

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Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

Количество участников "Крымской платформы", учредительный саммит которой пройдет 23 августа в Киеве, возросло до 37, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка "Крымской платформы" набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - написал Кулеба на своей странице в Twitter во вторник.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве.

 

Теги: #крым #кулеба #крымская_платформа
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