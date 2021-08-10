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16:08 10.08.2021

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

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Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) совместно с субъектами хозяйствования наладили преступную схему растраты имущества корпорации, убытки от реализации которого достигают сотен миллионов гривень, сообщается на сайте департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара… За кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной", - говорится в сообщении.

Известно также о фактах злоупотребления должностных лиц корпорации при заключении договоров о страховании имущества.

Сейчас полицейские проводят санкционированные обыски в помещениях ГПЗКУ, в офисах субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов; обыски проводятся на территории нескольких областей.

Уголовное производство расследуется по чч.2, 4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное расследование, устанавливается точная сумма нанесенных неправомерными действиями должностных лиц ГПЗКУ убытков. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрениях.

Теги: #обыски #полиция #гпзку
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