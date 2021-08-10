Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

Инициированный компаниями Optima Ventures, Optima 7171 LLC и Optima 55 Public Square LLC, принадлежащими экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, спор против США в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) дошел до стадии отбора арбитров.

Согласно информации на сайте суда, истцы в июне выбрали арбитром Яна Паулссона (Jan Paulsson, гражданин Бахрейна, Франции и Швеции), а США в предпоследний день июля – экс-министра национальной безопасности США Майкла Чертоффа (Michael Chertoff).

ICSID также сообщил, что производство по второму иску этих истцов к США, зарегистрированному в тот же день, что и первый вышеуказанный иск, – 16 марта этого года, было прекращено в середине июня.

Сторону истцов в суде представляют юридические фирмы Black, Srebnick, Kornspan&Stumpf; Roche Cyrulnik Freedman и Kasowitz Benson Torres.

Как правило, арбитражный трибунал состоит из трех арбитров – по одному предлагает каждая сторона, а третий - президент трибунала - назначается по соглашению сторон. В случае отсутствия такого соглашения третьего арбитра назначает Генеральный секретарь.

Согласно февральской информации издания Global Аrbitration Review, суть иска Optima Ventures и ее дочерней компании – возмещение $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

Минюст США 6 августа прошлого года подал иски о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег. Согласно релизу Минюста, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

Паулссон в июле этого года был назначен президентом трибунала в арбитраже ICSID Misen Energy AB (publ) и Misen Enterprises AB против Украины по согласию сторон. В 2017 году американские СМИ сообщали, что Чертофф входил в команду адвокатов Дмитрия Фирташа в США вместе с экс-прокурором США Дэном Уэббом (Dan Webb) и соучредителем Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) Лэнни Дж.Дэвисом (Lanny J. Davis), который был адвокатом Белого дома при Билле Клинтоне.