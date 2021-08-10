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14:58 10.08.2021

При ухудшении эпидситуации учебным заведениям для полноценной работы нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала - Минобразования

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При ухудшении эпидситуации учебным заведениям для полноценной работы нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала - Минобразования

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине учебным заведениям для полноценной работы нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Совместно с коллегами из Минздрава прорабатываем различные варианты организации образовательного процесса, чтобы он был непрерывным и проходил в безопасной среде. Сейчас планируется, и нам бы конечно хотелось, чтобы дети 1 сентября начали обучение в полноформатном режиме. Дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, при "зеленом" уровне соискатели образования смогут посещать учебные заведения в очном формате с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В то же время, при переходе на следующие уровни эпидемической опасности для полноценной работы учебного заведения нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала.

"Подчеркиваю, что вакцинация добровольная. Никто не имеет права принуждать к этим действиям", - добавил министр.

Кроме того, Шкарлет сообщил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться, и если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение.

Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/275

Теги: #коронавирус #минобразования #шкарлет
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