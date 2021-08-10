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14:33 10.08.2021

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

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СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине, сообщает СБУ.

"Разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СБУ.

По информации ведомства, СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории.

"Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что по заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку он проводил с использованием шантажа и психологического давления, угрожал физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

"29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – выявить", - подчеркивается в сообщении.

В СБУ отмечают, что в настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов псевдоспецслужбы.

Теги: #сбу #лнр #теракты
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