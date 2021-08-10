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13:15 10.08.2021

Минздрав Молдовы не исключает введение ограничений для невакцинированных граждан

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Минздрав Молдовы не исключает введение ограничений для невакцинированных граждан

Министерство здравоохранения Молдовы допускает возможность введения дополнительных ограничений для граждан, которые не вакцинированы от COVID-19, заявила государственный секретарь министерства Светлана Николаеску.

"В последние недели наметился рост количества случаев заражения COVID-19. Молдова перешла из "зеленой зоны" в "оранжевую зону", что означает более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. населения. К сожалению, зарегистрирован и рост смертельных случаев от COVID-19 - на 140% на прошлой неделе", - сказала госсекретарь на еженедельной пресс-конференции во вторник.

"Мы стремимся избежать новых ограничений для населения. Но мы не исключаем, что они могут быть введены, в частности, для тех граждан, которые не были вакцинированы", - подчеркнула Николаеску.

По ее словам, за прошедшие с начала вакцинации пять месяцев более 550 тыс. граждан, что составляет более 15% взрослого населения, вакцинировано двумя дозами, а более 1,1 млн. (более 23%) - одной дозой вакцины.

"За последнюю неделю вакцинировано более 32 тыс. человек. Хотя вакцинация идет неплохими темпами, очевидно, что мы не сможем достичь поставленной задачи, чтобы к ноябрю было вакцинировано не менее 70% граждан", - признала Николаеску.

Эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НАОЗ) Вячеслав Гуцу отметил на пресс-конференции, что "вакцинация является добровольной, но очень важно осознать необходимость этой процедуры".

"Граждане имеют право выбора вакцины. И в настоящее время выбор есть. До настоящего времени Молдова получила 1 567 350 тыс. доз различных вакцин, в том числе AstraZeneca - 543 600; Sputnik V - 206 000; Pfizer - 263 250; Janssen - 302 500; Sinopharm - 152 000; SinoVac - 100 000", - отметил Гуцу.

По его словам, в ближайшие дни Молдова получит новые партии вакцины Pfizer, которое правительство закупило у производителя.

"Все вакцины эффективны. Мы призываем граждан активно вакцинироваться, так как это - единственный способ защититься от COVID-19. Это особо актуально сейчас, когда в Молдове подтвержден штамм "Дельта", который распространяется гораздо быстрее", - подчеркнул Гуцу.

После начала вакцинации уровень распространения коронавируса значительно снизился - от 1,5-2 тысяч случаев в день до 100 и менее. Однако с начала августа наметился рост количества случаев заражения за сутки. На прошлой неделе впервые за последние четыре месяца было зарегистрировано более 200 случаев за один день. Накануне, 9 августа, было зарегистрировано 177 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 260 807 случаев заражения, 253 005 человек вылечилось, а 6 286 человек скончалось.

Теги: #молдова #коронавирус
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