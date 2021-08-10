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12:33 10.08.2021

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет четвертую неделю подряд – KSE

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Заболеваемость COVID-19 в Украине растет четвертую неделю подряд – KSE

Рост заболеваемости COVID-19 на уровне страны фиксируется четвертую неделю подряд, отмечают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Койки с кислородом и реанимационные койки заняты почти на 10%", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

В то де время он отметил, что критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: суммарно эти регионы дают 100% роста госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.

Эксперт подчеркнул, что три региона также превышают коэффициент выявления новых случаев (4%), в частности, это Сумская, Тернопольская и Херсонская области. На уровне страны коэффициент выявления составляет 2,6%, если он превысит 4%, то страна выйдет из "зеленого" уровня.

Ганиченко заявил, что риск вспышки в Украине остается высоким.

"Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилось, но это не улучшение эпидситуации, а колебание вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне. Госпитализации уже превышают выписки на 18%. Если эта тенденция продолжится, то нагрузка на систему здравоохранения будет быстро расти. Мы ожидаем такую же динамику в ближайшие две недели",- сказал он.

Эксперт считает, что Украине следует наращивать темпы вакцинации.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше за среднеевропейский и мировой уровень. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года, темпы необходимо увеличить вдвое", - сказал Ганиченко.

Теги: #коронавирус #kse
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