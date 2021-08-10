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11:52 10.08.2021

Суд взял под стражу рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на фермеров в Харьковской области – прокуратура

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Суд взял под стражу рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на фермеров в Харьковской области – прокуратура

Изюмский горрайонный суд Харьковской области избрал меру пресечения неоднократно судимому 31-летнему жителю г.Купянка, подозреваемому в разбойном нападении на фермеров.

"Изюмским горрайонным судом Харьковской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога",- сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Действия злоумышленники квалифицированы по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

По данным досудебного расследования, 4 августа двое фермеров из Донецкой области приехали сдавать зерно в г.Барвенково Харьковской области. Получив деньги за товар, мужчины сели в автомобиль и уехали из города. Подозреваемый, решивший завладеть деньгами фермеров, начал следить за ними на своем мотоцикле. Когда фермеры снизили скорость перед поврежденным дорожным покрытием, где в то время остановился подозреваемый, он направил на потерпевших огнестрельное оружие и приказал выйти из машины и лечь на землю. Пока нападавший искал деньги в машине, один из пострадавших, пользуясь тем, что мужчина потерял бдительность, выхватил оружие и выстрелил в злоумышленника.

Теги: #разбой #суд #фермеры #харьковская_область
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