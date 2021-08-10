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11:32 10.08.2021

Минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 выявлены в РФ , 792 умерших - оперштаб

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Минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 выявлены в РФ , 792 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 378 случаев, и это минимальное значение с конца июня, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 537 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Количество новых заболевших коронавирусом в РФ впервые с конца июня опустилось на уровень ниже 22 тыс. за сутки. Данные вторника по заболевшим на 782 случая меньше, чем накануне.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 792 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 61, в Санкт-Петербурге - 49. При этом в северной столице России впервые за лето выявлено наибольшее число заболевших за сутки среди всех регионов РФ - 1 тыс. 811.

В Москве - 1 тыс. 639 новых случаев, это минимальное значение с 7 апреля, после болезни выздоровели 3 тыс. 072 пациента.

По всей стране по выздоровлении за сутки были выписаны 18 тыс. 729 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 491 тыс. 288 случаев коронавирусной инфекции, 166 тыс. 442 умерших и 5 млн 788 тыс. 710 выписанных.

Теги: #рф #коронавирус
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