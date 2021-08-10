Денисова обратилась в ЮНИСЕФ в связи с милитаризацией детей в ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что обратилась к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и предотвращению втягивания детей в вооруженный конфликт.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей. Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания", - написала Денисова в Facebook во вторник.

По ее словам, на оккупированной части Луганской области сейчас функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

"Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в статье 8 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей сохранение своей индивидуальности, включая гражданства, имени и семейных связей, и не допускается противозаконное вмешательство, а также в ст.29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости", - отметила Денисова.