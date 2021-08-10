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11:13 10.08.2021

Латвийские пограничники "перенаправили" группы нелегалов обратно в Беларусь

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Латвийские пограничники "перенаправили" группы нелегалов обратно в Беларусь

Латвийским пограничникам удалось "перенаправить" нелегальных мигрантов назад в Беларусь, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Марию Голубеву.

"Во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Белоруссию", - заявил Кариньш после заседания коалиции.

Кроме того, принято решено ускорить строительство инфраструктуры на восточной границе с Россией и Беларусью, отметил премьер.

Ранее в понедельник Голубева предложила правительству Латвии объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации для защиты внешней границы республики и Европейского союза от нелегальной миграции.

В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны будут расширены. Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации требует одобрения Сейма.

В МВД также отметили, что правительство Литвы ввело особый режим охраны границы, в результате чего за последние дни нелегальные мигранты с территории Белоруссии все чаще пытаются пересечь границы Латвии и Польши.

В конце мая Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

По данным МВД, латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Ранее с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси столкнулась Литва. Там с начала года задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".

Теги: #латвия #мигранты #белорусь
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