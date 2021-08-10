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10:29 10.08.2021

В Университете им.Карпенко-Карого заявляют, что к ним не поступали обращения и жалобы на домогательства к студенткам

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В Университете им.Карпенко-Карого заявляют, что к ним не поступали обращения и жалобы на домогательства к студенткам

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого заявляют, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.

"В университет стали поступать обращения о распространенной в социальных сетях негативной информации, в которой упоминаются преподаватели Университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В университете подчеркивают, что руководствуется действующим законодательством Украины. "Придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, Университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. После этого, 9 августа, Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Теги: #университет #домогательства #студентки
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