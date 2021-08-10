События

10:17 10.08.2021

Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

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Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

 За последние сутки в Израиле выявили более 5,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, это рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом с февраля, сообщает во вторник The Times of Israel.

По данным министерства здравоохранения, в минувшие сутки было зафиксировано 5140 новых случаев заражения COVID-19. Также увеличилось число тяжелых случаев течения заболевания. Последний раз число ежедневных случаев заражения превышало 5 тысяч 14 февраля 2021 года, тогда было зарегистрировано 5190 случаев за 24 часа.

"Мы рассматриваем возможность введения новых мер. Мы хотим предотвратить массовые мероприятия и скопления людей. Эти ограничения повлияют на уменьшение уровня заболеваемости", - рассказал министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц. По его словам, подобные меры для страны будут лучше, чем полный локдаун.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет дал указания усилить меры против тех, кто нарушает ограничения против COVID-19 в течение следующих восьми недель, чтобы избежать роста случаев заболевания и ухода на четвертый по счету локдаун.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 906 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,5 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #коронавирус #израиль
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