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10:05 10.08.2021

Минреинтеграции Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму лиц

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Минреинтеграции Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму лиц

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении лиц, преследующих Православную церковь Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму.

"В воскресенье, 8 августа 2021 года, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в АР Крым во главе с майором М. Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии Православной церкви Украины, который находится в с. Балки, Белогорского района. Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что такие действия оккупанты мотивировали тем, что богослужение якобы нарушает российское законодательство, а именно - решение так называемого "Министерства юстиции Республики Крым". На всех участников богослужения составили протоколы.

Минреинтеграции расценивает это как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания.

"Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, указанным проектом акта предлагается применение ограничительных мер к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в Крыму - в частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в г. Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

Теги: #крым #санкции #пцу #минреинтеграции
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