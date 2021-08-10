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09:47 10.08.2021

Минкультуры и УИНП обвиняют власти Перемышля в односторонних поисковых работах, несмотря на двусторонние договоренности

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Минкультуры и УИНП обвиняют власти Перемышля в односторонних поисковых работах, несмотря на двусторонние договоренности

В Министерстве культуры и информационной политики Украины и Украинском институте национальной памяти (УИНП) заявляют, что власти города Перемышль (Польша) в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, о котором между Украиной и Польшей были заключены двусторонние договоренности.

"Министерство культуры и информационной политики и УИНП с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, являющемся предметом договоренностей в рамках украинско-польских консультаций по вопросам, возникающим в ходе реализации Соглашения между правительствами стран о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21 марта 1994 года.

В ведомстве заявляю, что украинская сторона узнала о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации уже после начала работ. "Учитывая указанные обстоятельства, Министерство культуры и информационной политики и УИНП вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а также принять к сведению любые их результаты", - отмечается в заявлении.

Теги: #минкультуры #перемышль #польша #уинп
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