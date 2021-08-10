Во Львове из-за аварии не работает большинство трамвайных маршрутов – горсовет

Большинство трамвайных маршрутов во Львове не работают в связи с аварией на тяговой подстанции, сообщает пресс-служба Львовского городского совета во вторник.

"На тяговой подстанции депо по улице Городоцкой выбило основной и резервный кабели, соответственно выпуска трамваев не будет, только трамвай №2 вытянут на маршрут", - говорится в сообщении.

Кроме того, не работают два троллейбусных маршрута, №№22 и 32, остальные маршруты работают в штатном режиме.

По данным пресс-службы, из строя вышли две кабельные линии, снабжающие электричеством трамвайное депо. Сотрудники работают на месте аварии. "Надеемся до обеда возобновить хотя бы одну кабельную линию", - сказал и.о. директора "Львовэлектротранс" Владимир Ковалив.