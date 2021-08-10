Число заражений COVID-19 в мире превысило 203,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 203 млн 389 тыс. 418, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 303 тыс. 60 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 948 тыс. 170 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 617 тыс. 321.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 998 тыс. 158, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 428 тыс. 682.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 177 тыс. 757 заболевших, умерли 563 тыс. 562 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 553,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 902 человек, в Индии - 307, Бразилии - 2 тыс. 631.