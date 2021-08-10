В Одессе расследуют причины обрушения лифта в одном из жилых домов, никто не пострадал

Одесские правоохранители расследуют причины обрушения лифта с пятого этажа одного из многоэтажных домов на ул. Владимира Высоцкого, в лифте в это время находились два человека, они не пострадали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"В одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - говорится в сообщении.

Установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение, она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.