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09:00 10.08.2021

В Одессе полицейские расследуют причины обрушения лифта в одном из жилых домов, никто не пострадал

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В Одессе полицейские расследуют причины обрушения лифта в одном из жилых домов, никто не пострадал

Одесские правоохранители расследуют причины обрушения лифта с пятого этажа одного из многоэтажных домов на ул. Владимира Высоцкого, в лифте в это время находились два человека, но они не пострадали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"В одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. 

Теги: #обрушение #украина #лифт #одесса
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