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08:44 10.08.2021

В Украине за сутки сделали 140 008 прививок от коронавируса

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В Украине за сутки сделали 140 008 прививок от коронавируса

В течение суток 9 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 140 008 человек, при этом первую прививку получили 83 697 украинцев, еще 56 311 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в понедельник.

"В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2646 пунктов прививки, 310 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 6678726 прививок", - добавили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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