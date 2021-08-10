В Одесской области спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 1 га

В Одесской области в понедельник за пределами одного из сел Тузловской тергромады Белгород-Днестровского района спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 1 га, пострадавших и жертв нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Установлено возгорания камыша водно-болотистой растительности на 5-м км песчаной косы (между морем и Тузловские лиманом). В 22:07 пожар ликвидирован методом захлестывания на площади 1 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания извне неустановленным лицом. Ущерб устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались одна единица техники и пять спасателей и от местной пожарной команды села Тузлы одна единица техники и два человека.