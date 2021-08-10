ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс призвал афганские стороны к немедленному прекращению огня.

"Афганские дети, женщины и мужчины живут в условиях ежеминутной опасности для жизни и терпят многочисленные лишения. А за последний месяц неизбирательные нападения на провинции Гильменд, Кандагар и Герат привели к гибели по меньшей мере тысячи человек", - заявил Гриффитс, чьи слова цитирует сайт ООН.

"Я присоединяюсь сегодня к Генеральному секретарю ООН и членам Совета Безопасности, решительно осудившим нападения на гражданское население, и повторяю их призыв к прекращению огня", - говорится в заявлении Гриффитса.

По его словам, гуманитарные организации останутся в Афганистане и будут и дальше оказывать помощь афганскому народу.

"Они сохраняют нейтралитет и беспристрастно выполняют поставленные перед ними задачи, но им нужно обеспечить доступ и предоставить гарантии того, что они могут беспрепятственно доставлять грузы и осуществлять помощь населению", - добавил высокопоставленный представитель ООН.

Он напомнил всем сторонам конфликта о том, что международное право обязывает их защищать мирное население и обеспечивать доступ гуманитарной помощи. "Безопасное и благополучное будущее Афганистана зависит от успеха мирных переговоров", - подчеркнул Гриффитс.

Между тем, в ЮНИСЕФ заявили, что шокированы и возмущены стремительным ухудшением ситуации в Афганистане: "За последние 72 часа по меньшей мере 20 детей были убиты и 130 получили ранения в провинции Кандагар, двое детей - в Хосте, а в провинции Пактия убиты пятеро и ранены трое несовершеннолетних".

"Это не просто цифры, - говорится в заявлении Детского фонда ООН.

"Каждая смерть и каждый случай физических страданий - это трагедия. Речь идет о чьих-то горячо любимых дочерях и сыновьях, братьях и сестрах, родственниках и друзьях. Воюющие стороны грубо нарушили право этих детей на защиту и пренебрегли международным правом", отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ООН.