За минувшие сутки российские наемники 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 9 обстрелов украинских позиций, без потерь. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 9 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, вблизи Южного противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Попасной наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Катериновки наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотошковского враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.

Также в ОС сообщают, что по состоянию на 7:00 утра 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.