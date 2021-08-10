В Хмельницкой области правоохранители разоблачили убийство охранника одного из местных предприятий

Хмельницкие правоохранители разоблачили и задержали двух убийц и по совместительству сотрудников 45-летнего охранника одного из местных предприятий, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Департамент уголовного розыска в телеграм-канале.

"Накануне... в Хмельницкой области разоблачены и задержаны два злоумышленника, причастные к совершению жестоких преступлений. Фигуранты были работниками указанного предприятия, что позволило им продумать каждый преступный шаг", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники действовали по плану и тщательно готовились к совершению преступления, будучи осведомленными в месторасположении сейфа, камер наблюдения. Также полицейские установили места сбыта похищенных палладиевых струн.

"05 августа 2021 года во время проведения обысков по месту жительства нападающих полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, среди которых часть похищенных денежных средств. Однако место хранения другой - значительная часть денег оставалось не установлено", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в понедельник полицейские нашли и изъяли другую часть денежных средств - $93,6 тыс. США.

Отмечается, что злоумышленники находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

В департаменте рассказали, что инцидент произошел в конце апреля 2021 года в помещении предприятия Хмельниччины. Злоумышленники ради завладения денежными средствами и ценным имуществом (палладиевыми струнами) убили охранникам, нанеся ему около 40 ножевых ранений.