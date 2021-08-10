Киберполиция разоблачила кредитную мошенницу, обманувшую 40 человек на более 300 тыс. грн

Киберполиция разоблачила мошенницу, которая оформляла онлайн-кредиты на других граждан и, тем самым, обманув пострадавших более чем на 300 тыс. грн, сообщает пресс служба Национальной полиции.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан", - сказано в сообщении.

После получения всей необходимой информации по идентификации лиц, злоумышленница оформляла на них онлайн-кредиты. Подделав паспортные данные и заменив их финансовые номера на свой, женщина получала доступ к онлайн-банкинга жертв.

В целом, организатор схемы обманула более 40 человек на более 300 тыс. грн.

Вследствие санкционированных обысков по месту жительства женщины, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные документы и SIM-карты.

Согласно ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.