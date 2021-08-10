События

04:15 10.08.2021

Менее 0,01% привитых от COVID-19 американцев в случае инфицирования попадали в больницы или умирали

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Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% - 1507 человек - скончались и менее 0,005% - 7101 человек - были госпитализированы с COVID-19.

В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тыс. скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.

Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили "никаких неожиданных закономерностей" в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.

Ранее Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Они мотивировали такой совет тем, что вакцинированный человек так же, как и не вакцинированный, может заразиться более контагиозным штаммом COVID-19 "дельта" и передавать его.

В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #сша #эффективность #вакцинация #коронавирус
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