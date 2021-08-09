Канада открыла границу для жителей США с прививкой или отрицательным тестом на COVID

Канадские власти в понедельник сняли запрет на въезд жителей США в Канаду, но при условии, что въезжающие полностью вакцинированы от COVID-19, а также сдали отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до поездки, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

Кроме этого, прибывающие должны заполнить детальную анкету в электронном приложении. Разрешены поездки для отпуска, встреч на территории Канады и покупок.

При этом США до 21 августа сохранили запрет канадцам на въезд на американскую территорию в случае поездок, не имеющих первостепенное значение. Такие же меры применяются в отношении границы США и Мексики.

AP напоминает, что граница Канады и США была закрыта с марта 2020 года для не являющихся строго необходимыми поездок - с целью замедлить распространение коронавируса.

Однако нынешняя американская администрация, отмечает AP, начинает готовить планы по поэтапному открытию границ. Главным требованием властей будет то, чтобы практически все иностранцы, приезжающие в США, были вакцинированы против COVID-19.