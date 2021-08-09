САУ рекомендует членам ВСП от адвокатуры сложить полномочия из-за ограничения их независимости

Совет адвокатов Украины рекомендовал Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому сложить полномочия членов Высшего совета правосудия из-за ограничений, которые накладывают на членов ВСП недавние изменения в законодательство, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Речь идет об изменениях, предусмотренные законом №1635- ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» и законом № 1629- ІХ «О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Совет адвокатов считает, что установленные законом 1635- ІХ требования к членам ВСП являются дискриминационными, конституционные основы для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов - отсутствуют, а независимость членов ВРП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий - ограниченная

«САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях измененного законодательства», - отмечается в сообщении.

Также, по предложению члена САУ Сергея Осыки, представительствам НААУ за рубежом будет поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, кандидатуры которых предлагаются в состав Этического совета при ВСП.

Съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия в феврале 2019 года.

Решение САУ имеет рекомендательный характер. Отзыв избранных в ВСП адвокатов в соответствии с законодательством, может принять только съезд адвокатов Украины.