Шеф Пентагона намерен к середине сентября добиться обязательной вакцинации для всех военных

Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для всех служащих американских вооруженных сил, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на служебное письмо главы Минобороны США Ллойда Остина.

"Я буду добиваться одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября", - приводит агентство выдержки из обращения Ллойда к военным.

"Я без колебаний приму заблаговременные меры или порекомендую президенту другой путь, если почувствую в этом необходимость", - указал Ллойд.

Как ожидается, документ опубликуют позднее в понедельник.

Помимо этого, Остин отметил, что в военных структурах будет несколько ответственных за то, чтобы подготовить и определить, какое количество вакцин необходимо армии и каким образом эта обязанность будет введена.

При этом в документе отмечается, что до вступления директивы в силу Пентагон будет следовать указу президента США Джо Байдена об ограничениях для любых федеральных работников, которые не прошли вакцинацию. В частности, не привитые должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Более того, для них ограничивают служебные поездки за границу.

Как отмечается, американские военные, в зависимости от того, где они несут службу, согласно требованиям Пентагона, должны делать до 17 различных прививок.

Как сообщает AP, ссылаясь на данные Пентагона, уже более одного миллиона военных прошли полную вакцинацию от коронавируса, около 237 тыс. получили как минимум одну дозу. В ВМС сообщили, что более 74% действующих моряков и резервистов сделали как минимум одну прививку от COVID-19. В ВВС более 65% действующих служащих и 60% резервистов частично прошли вакцинацию от коронавируса. Доля привитых в армии США составляет около 50%.

Президент США Джо Байден 30 июля объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо соблюдать на работе ряд мер предосторожности.

"Каждого служащего федерального правительства попросят подтвердить статус вакцинации. Любому, кто не сделает этого или не пройдёт вакцинацию, следует носить маску", - заявил Байден в Белом доме.

Согласно заявлению американского президента, сотрудники федеральных ведомств, не прошедшие вакцинацию, должны будут придерживаться строгих правил, в частности, носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

Первым министерством США, потребовавшим от своих медицинских работников обязательной вакцинации от COVID-19, ранее стало министерство по делам ветеранов.

Кроме того, ранее этим летом власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и непривитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тыс. инфицированных скончались.