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20:42 09.08.2021

Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

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Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

Уже седьмой день подряд греческие пожарные пытаются сдержать распространение крупного природного пожара на греческом острове Эвбея, сообщает в понедельник Associated Press.

Смог от пожаров на острове достигает Афин, поскольку Эвбея расположена относительно недалеко от столицы Греции.

Природные пожары начались на Эвбее 3 августа, когда столбик термометра достиг там отметки в 45 градусов Цельсия.

Жаркое и сухое лето способствовало возникновению природных пожаров и в других регионах Греции, помощь которой оказывают пожарные и спасатели из более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока.

Несмотря на международную помощь, представители местных властей отмечают, что пожарных и спасателей все равно не хватает.

Кроме Греции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии, отмечает агентство.

Теги: #пожары #греция
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