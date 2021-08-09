В Индонезии начнут поэтапно ослаблять коронавирусные ограничения

Власти Индонезии постепенно начнут ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения в ряде городов, в том числе в Джакарте, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, жители Джакарты, прошедшие вакцинацию, теперь могут ходить за покупками и в церкви. Нововведение касается и жителей городов Бандунг, Сурабая и Семаранг. При этом, как сообщил координационный министр по морским делам и инвестициям Лухут Панджайтан, который контролирует ответ страны на пандемию COVID-19, заполненность торговых центров и мест поклонения не должна превышать 25%.

Как отмечается, существующие ограничения на островах Ява и Бали будут действовать до 16 августа, а меры на других островах - до 23 августа. При этом Панджайтан подчеркнул, что маски, скорее всего, придется носить еще несколько лет.

Bloomberg указывает, что ослабление ограничений является частью более широких шагов со стороны правительства, которое готовит планы по возобновлению работы различных секторов экономики, в том числе торговли, туризма, а также образования.

Кроме того, власти Индонезии намерены активизировать кампанию по вакцинации жителей страны от COVID-19. Так, по словам индонезийского министра здравоохранения Гунади Садикина, к концу сентября как минимум 70% людей на Яве и Бали должны быть привиты от коронавируса. Садикин подчеркнул, что правительство также сконцентрируется на вакцинации жителей еще 45 городов на фоне роста заболеваемости.

Как отмечает агентство, власти Индонезии решили поменять подход к борьбе с коронавирусом. Теперь в стране нацелены на то, чтобы приспособиться к жизни с COVID-19.

Указывается, что жители индонезийских островов рискуют столкнуться с более серьезной вспышкой коронавируса из-за распространения заразного штамма "дельта".

В настоящее время Индонезия занимает первую строчку по количеству суточных летальных исходов среди людей с COVID-19. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1475 смертей среди инфицированных. Кроме того, выявили более 20,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Индонезии с начала пандемии диагностировали более 3,6 млн случаев COVID-19, свыше 108 тыс. заразившихся скончались. При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли лишь около 9% индонезийцев.