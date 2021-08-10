10 августа: Какой сегодня праздник, приметы и запреты

10 августа важный для планеты праздник - Международный день биодизеля. В этот день, в 1893 году, был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.

Биодизель – экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации.

Для производства биодизеля используются сельскохозяйственные культуры, в Европе чаще – рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяются отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д. А перспективным источником сырья для производства биодизеля считаются водоросли.

Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биораспада в почве или в воде – месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

В настоящее время применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Производство "чистой" энергии биологического типа уже нормативно закрепили и активно развивают 48 стран, среди которых – США, Бразилия, Япония, Китай, Индия, Канада и т.д.

В странах Евросоюза биодизель из сельхозсырья начал производиться в 1992 году, и спустя 10 лет здесь уже работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн. тонн. Многие страны разработали программы по частичному замещению нефтяных моторных топлив различными видами биотоплива, в том числе биодизеля.

Также 10 августа отмечают: Всемирный день льва; международный день влогинга; день попутного ветра; день долгих проводов; мусульманский Новый год; день корректирующего белья в США; день лени в США; день ветеранов в Индонезии; день десерта "Смор" в США; день огня в Латвии; день физкультурника в Таджикистане; карнавальный вторник в Гренаде; день благодарности небоскребам в США; день независимости Эквадора; день военно-воздушных сил в Аргентине; день штата Коннектикут в США.

Православная церковь, 10 августа чтит память двух апостолов Иисуса Христа – Пармена и Прохора. В простонародье день нарекли Прохоровым. В народе существовало поверье:

"На Прохора и Пармена не затевай мены". Обычно в этот день старались ничего не менять, так как выгоды все равно не будет — вещь потеряется или сломается.

В католических странах 10 августа - День святого Лаврентия - праздник в честь дня памяти об архидиаконе римской христианской общины Лаврентии Римском, казнённом императором Валерианом. День принято считать самым жарким в году. По преданию, святой Лаврентий принял мученическую смерть на раскалённой решётке, поэтому он стал покровителем людей, профессия которых связана с огнём (пожарных, гладильщиков, углежогов, поваров), а также и библиотекарей, поскольку ему, как церковному учителю, доверили хранение священных книг. В этот день принято дарить детям книги.

Народные приметы:

Много росы – день будет солнечным; утром туман по воде стелется – к хорошей погоде; дождь без ветра – к ненастью; облака плывут высоко – к сухой и ясной погоде.

10 августа не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.

У кого именины 10 августа?

Именины сегодня празднуют Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Алена, Анастасия, Антонина, Елена, Илона, Ирина