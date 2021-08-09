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19:18 09.08.2021

Онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений могут стать пилотной версией общеукраинских выборов – Корниенко

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Онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений могут стать пилотной версией общеукраинских выборов – Корниенко

Общенациональные онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений в один день в рамках реализация проекта "Молодые демократы" могут стать пилотной версией национальных выборов в режиме онлайн, считает председатель партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Верхлвной Рады Александр Корниенко.

"Мир постепенно переходит в онлайн. Украина активно диджитализирует все услуги и процессы в государстве. Поэтому внедрение электронных выборов - это лишь вопрос времени. Мы в "Слуге народа" полностью поддерживаем эту идею и считаем, что реализация проекта "Молодые демократы" поможет в будущем масштабировать онлайн-выборы на всю страну", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что "Слуга народа" будет поддерживать этот проект в медиа-сфере, помогать в коммуникации с профессионалами. "Также планируем организовать рабочую группу по онлайн-выборам в Украине, куда обязательно привлечем и молодежь", - рассказал Корниенко.

Председатель молодежного крыла партии "Зе! Молодежка", народный депутат Александр Санченко добавил, что "Слуга народа" поддержит проект информационно и поможет его освещать в СМИ, чтобы как можно больше школ и университетов узнали о нем и присоединились к онлайн-выборам. "Мы верим, что это создаст традицию, будет развивать навыки голосовать онлайн, а в будущем люди будут больше вовлечены в выборы через онлайн-голосование", - добавил он.

Как сообщили агентству в партии "Слуга народа", проект "Молодые демократы" стал победителем проектов участников лагеря "Зе! Кемп", прошедшего в Скадовске Херсонской области, и предусматривает создание онлайн-платформы, с помощью которой молодежь сможет выбирать лидеров ученического и студенческого самоуправления путем интернет-голосования. Разработают платформу по замыслу проекта студенты IТ-специальностей.

Вторым победителем "Зе! Кемпа" стал проект из системы поиска работы молодыми людьми "Джобс"! - универсальная помощь в трудоустройстве возрастных групп 18+ и 45+ на базе инфраструктуры "Зе".

Специальную премию получил проект "Зе! Лопата", предусматривающий создание специальных зон для отдыха водителей у дорог с паркингом, мини-гостиницами, услугами кемпа, комнатой матери и ребенка, Wi-Fi и другими удобствами.

По словам Корниенко, "Слуга народа" поддержит эти проекты, а также будет искать возможность поддержать все интересные идеи, которые были представлены на "Зе! Кемпе". "Планируем сделать реестр молодежных проектов и небольшой офис взаимодействия с молодежными проектам", - сказал политик.

Теги: #слуга_народа #онлайн #выборы #студенты
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