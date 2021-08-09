На острове Змеином прошли совместные учения морпехов и спецназовцев

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов и родов войск.

Как сообщается на сайте главы государства в понедельник, в ходе учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиления охраны и обороны острова.

"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", - отметил Зеленский.

В ходе учений украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров, говорится в сообщении.