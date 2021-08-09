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18:47 09.08.2021

Зеленский представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками

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Зеленский представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных сил - генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками - полковник Максим Миргородский", - сказал президент.

Соответствующие кадровые указы от 9 августа об увольнении Сергея Дроздова с должности командующего Воздушных сил ВСУ, назначении на эту должность Николая Олещука, а также о назначении Максима Миргородского командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ опубликованы на сайте главы государства.

Как отмечает пресс-служба, полковник Миргородский ранее был командующим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он также является первым участником войны на востоке Украины, который стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" - полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - подчеркнул президент.

В частности, генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - убежден президент.

Теги: #командование #воздушные_силы
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