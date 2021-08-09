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18:35 09.08.2021

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич

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В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич

Белорусский ПЕН-центр, которым руководит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, ликвидирован.

"По итогам второго судебного заседания по делу организации "Белорусский ПЕН-центр" ликвидирован", - говорится в сообщении в телеграм-канале ПЕН-центра в понедельник.

Алексиевич руководит Белорусским ПЕН-центром с 2019 года. Центр создан в 1989 году, принят в международный ПЕН-клуб.

На данный момент Алексиевич находится за границей.

14-15 июля в Беларуси прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете Беларуси объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Теги: #пен_центр #ликвидация #алексиевич
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