Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.
В районе населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди подразделений ОС нет.