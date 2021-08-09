Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

В районе населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений ОС нет.