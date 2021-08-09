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17:19 09.08.2021

Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

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Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

Министерство здравоохранения завершает подготовку к безопасному приему паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умани Черкасской области, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в Facebook в понедельник.

По его словам, утверждено соответствующее постановление главного государственного санврача №6 "Об утверждении противоэпидемических мер при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID-19)" от 28 июля 2021 года.

"Это постановление содержит базовые противоэпидемические требования: требования относительно масочного режима, температурного скрининга, особенностей пассажироперевозки и тому подобное. Кроме этого, правила пересечения границы в настоящее время четко определены последними изменениями в "карантинное" постановление №1236", - уточнил Кузин.

Замминистра добавил, что для безопасности, минимизации рисков инфицирования и четкой навигации паломников готовятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и в Умани. Поимом этого для усиления возможности экспресс-тестирования паломников Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля. Кузин также сообщил, что для обеспечения безопасного приема хасидов Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, которые в ближайшее время доставят в Умань. Также ожидается поставка 50 тыс. экспресс-тестов для обеспечения тестирования паломников.

 

Теги: #хасиды #минздрав #умань
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