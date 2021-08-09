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16:25 09.08.2021

Зеленский в Николаевской области наблюдал за масштабными учениями

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Зеленский в Николаевской области наблюдал за масштабными учениями

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования Объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений.

Как сообщает Офис президента Украины, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений "Широкий лан" Зеленский ознакомился с практической работой командования Объединенных сил ВСУ по управлению объединенным управлением войсками.

В частности, президент наблюдал за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.

В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Также Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных, при поддержке действий войск.

"Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов "Джавелин", "Стугна", "Корсар" по бронированным объектам противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учения продлятся с 9 до 13 августа.

Помимо прочего Зеленский ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами военного городка межвидового центра подготовки подразделений "Широкий лан".

Военный городок построено по стандартам НАТО и рассчитано на 2500 человек. В частности, президент осмотрел казарму, спортивную площадку и столовую, а также пообедал с военнослужащими в солдатской столовой.

Теги: #учения #зеленский #николаевская_область
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