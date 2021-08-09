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15:57 09.08.2021

СБУ разоблачила членов преступной организации "Ндрангета" в Одессе, курировавших контрабанду кокаина в ЕС

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СБУ разоблачила членов преступной организации "Ндрангета" в Одессе, курировавших контрабанду кокаина в ЕС

Служба безопасности Украины заблокировала контрабандный канал транзитной переправки наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз, в ходе спецоперации в Одессе задержаны трое соорганизаторов наркобизнеса.

"У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на $10 млн по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СБУ в понедельник.

По информации спецслужбы, сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков.

"Контрабандный товар злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами из одной из южноамериканских стран. Во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином", - отмечают в ведомстве.

В СБУ уточняют, что соорганизатор наркотрафика был задержан возле порта, одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки, которые планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

В свою очередь Офиса генерального прокурора в своем сообщении отмечает, что трое членов международной преступной группировки - граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля.

"50 брикетов с кокаином весом брутто более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами", - уточняют в Офисе генпрокурора.

"Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Ндрангета" – международная преступная группировка, происходящая из Калабрии (Италия). Считается одной из наиболее могущественных в мире.

Теги: #ндрангета #наркотики
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