События

15:42 09.08.2021

Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений

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Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений

Военнослужащие США 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами, сообщает Министерство обороны Украины.

"В Винницкой области авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды принимают американских коллег", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВС Украины отмечают, что основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

"Так, в рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух стран будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов. В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе", - говорится в сообщении.

Теги: #сша #учения #винница
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