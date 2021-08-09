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15:07 09.08.2021

Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

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Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

Израильский дипломат Михаэль Бродский, который был назначен новым послом Израиля в Украине, вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Дмитрию Сенику.

"Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрию Сеннику. Стороны подтвердили взаимный настрой на сотрудничество и партнерство", - говорится в сообщении израильского диппредставительства, которое было обнародовано в Твиттере.

Ранее сообщалось, что новый посол Израиля в Украине Михаэль Бродский прибыл в страну. Его назначение на должность посла Израиля в Украине было одобрено израильским правительством в июле 2021 года.

Бродский родился в Санкт-Петербурге. В 1990 году переехал вместе с семьей в Израиль.

В 2003-2008 гг. - пресс-атташе посольства Израиля в России, и политический атташе посольства Израиля в России. В 2009-2013 гг. - занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. В 2015-2018 гг. - посол Израиля в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане.

С осени 2018 года послом Государства Израиль в Украине был Джоэль Леон.

 

Теги: #бродский #посол #украина #израиль
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