События

14:39 09.08.2021

Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которые перебрасываются в Беларусь

2 мин читать
Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которые перебрасываются в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США, ЕС и Украина не признают законно избранным, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке на территории страны т.н. "боевиков", которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси.

"Вы видели мою позицию по Украине… Я вокруг Владимира Владимировича (Путина – ИФ) вертелся как мог, вокруг Порошенко, Зеленского. Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?", - заявил Лукашенко во время своего общения с журналистами в понедельник.

Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу, но намертво трудно закрыть… Зачем вы это творите? Это же соседи, это же родные люди. На севере Украины и на юге Беларуси они вообще туда-сюда (перемещаются через границу – ИФ). Я и сейчас им не запрещаю ходить. Как можно запретить? А он (Зеленский – ИФ) через границу перебрасывает оружие, взрывчатку", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не соответствуют действительности.

Теги: #лукашенко #боевики #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 09.08.2021
Лукашенко – украинским спецслужбам: пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто в Киеве убил Шишова

Лукашенко – украинским спецслужбам: пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто в Киеве убил Шишова

10:58 09.08.2021
Зеленский отбыл в Николаевскую и Одесскую области

Зеленский отбыл в Николаевскую и Одесскую области

03:35 08.08.2021
В результате авиаудара ВВС Афганистана в Шебергане убиты до 200 боевиков - афганские военные

В результате авиаудара ВВС Афганистана в Шебергане убиты до 200 боевиков - афганские военные

01:05 08.08.2021
ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане - Минобороны Афганистана

ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане - Минобороны Афганистана

09:12 07.08.2021
Зеленский поздравил Лузан и Четверикову с серебряными медалями на Олимпиаде

Зеленский поздравил Лузан и Четверикову с серебряными медалями на Олимпиаде

09:03 07.08.2021
Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

17:31 06.08.2021
Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

22:37 05.08.2021
Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

15:26 05.08.2021
Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

11:50 05.08.2021
Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель посетит Киев 22 августа

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала года в Украине от укусов змей пострадал 61 человек

Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

Итальянская почта перехватила подозрительное письмо Папе Римскому

Служба автодорог в Полтавской области до конца 2021 г. установит на трассах региона 4 WIM-системы

Сытник надеется, что осенью Рада урегулирует процедуру назначения и увольнения директора НАБУ

Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

Меркель посетит Киев 22 августа

Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд, причастность спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется – директор НАБУ

В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами, град и шквальный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА