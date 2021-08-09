Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которые перебрасываются в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США, ЕС и Украина не признают законно избранным, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке на территории страны т.н. "боевиков", которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси.

"Вы видели мою позицию по Украине… Я вокруг Владимира Владимировича (Путина – ИФ) вертелся как мог, вокруг Порошенко, Зеленского. Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?", - заявил Лукашенко во время своего общения с журналистами в понедельник.

Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу, но намертво трудно закрыть… Зачем вы это творите? Это же соседи, это же родные люди. На севере Украины и на юге Беларуси они вообще туда-сюда (перемещаются через границу – ИФ). Я и сейчас им не запрещаю ходить. Как можно запретить? А он (Зеленский – ИФ) через границу перебрасывает оружие, взрывчатку", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не соответствуют действительности.