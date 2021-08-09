Итальянская почта перехватила подозрительное письмо Папе Римскому

Итальянские почтовые служащие перехватили письмо, отправленное Папе Римскому, в котором находилось три пули, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Подозрительный конверт был перехвачен работниками почты в ночь на понедельник в пункте сортировки почты в пригороде Милана. Как сообщает полиция, письмо было отправлено из Франции. Правоохранительные органы Милана начали расследование.

На конверте от руки было написано: "Папе Римскому, Ватикан, площадь Святого Петра, Рим". В письме были обнаружены три пули, предположительно, для пистолета и сообщение, касающееся финансовых операций в Ватикане.

Представители Ватикана никак не прокомментировали ситуацию.