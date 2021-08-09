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13:20 09.08.2021

Сытник надеется, что осенью Рада урегулирует процедуру назначения и увольнения директора НАБУ

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Сытник надеется, что осенью Рада урегулирует процедуру назначения и увольнения директора НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник надеется на скорейшее урегулирование законодательным органам процедуры увольнения и назначения директора Бюро.

"Уже почти год… не унормирована процедура назначения и увольнения директора НАБУ. Это очень плохо, потому что в апреле 2022 года завершается каденция действующего директора НАБУ и чрезвычайно важно сохранить независимость антикоррупционного бюро, не сломать то, что создавалось тяжелым трудом", - сказал Сытник в понедельник на пресс-конференции в Киеве

Он подчеркнул: "Надеюсь, что осенью парламент примет соответствующее законодательство. Есть законопроект, который принят в первом чтении. Не все нормы в нем обеспечат безболезненный переход полномочий от действующего директора к новому, но я надеюсь, что осенью этот закон все-таки будет принят, не будет многолетних конкурсов с наличием бесконечных и.о."

Теги: #набу
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