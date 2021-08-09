Служба автодорог в Полтавской области до конца 2021 г. установит на трассах региона 4 WIM-системы

На автомобильных дорогах государственного значения в Полтавской области в течение 2021 года будут установлены четыре новых системы габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion), сообщается на странице Службы автомобильных дорог (САД) области в Facebook.

Отмечается, что комплексы, в частности, появятся на трассах М-03 Киев-Харьков, Н-12 Сумы-Полтава, Р-60 Кролевец-Пирятин, Т-17-05 Лохвица-Гадяч. Это позволит уберечь от повреждений дороги, которые ремонтируют по президентской программе "Большое строительство".

В прошлом году такие системы уже работали в тестовом режиме на автодорогах М-22 Полтава-Александрия и Н-31 Днепр-Решетиловка.

"Система взвешивания-в-движении (WiM) - эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм. Все данные с дорог передаются в Укртрансбезопасность. САД или "Укравтодор" не имеют права взимать штрафы выставлять их каким-либо образом", - объяснили в автодоре.

Фиксация движения происходит круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Такие системы автоматически считывают номерной знак, габаритные размеры, массу, количество осей, скорость и другие показатели. Влияние человеческого фактора отсутствует.