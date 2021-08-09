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13:18 09.08.2021

Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

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Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обеспокоен длительной паузой в проведении конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отмечает риск избрания "политически лояльного" руководителя прокуратуры.

"Конкурс вызывает очень много вопросов, и вообще находится на паузе. Есть два сотрудника, которые прошли те этапы, которые были. Сейчас почему-то конкурс на паузе, и это вызывает обеспокоенность", - сказал Сытник в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул: "Очень плохо, что орган не имеет постоянного руководителя уже более года".

"Сейчас ситуация такая, что основную часть полномочий антикоррупционного прокурора осуществляет генеральный прокурор", - сказал директор НАБУ, добавив, что это нарушает принцип независимости руководителя САП от Офиса генпрокурора.

Сытник обратил внимание на то, что если руководителем САП станет "зависимое лицо", то это будет серьезной проблемой.

"Почему сама процедура конкурса вызывает такие дискуссии?... Потому что все хотят получить процедуру, которая даст возможность получить лояльное политически ангажированного лицо. Это тренд украинской политики, и это было всегда. По моему мнению, это и является самым большим риском этого конкурса", - подытожил Сытник.

Теги: #сытник #конкурс #сап
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