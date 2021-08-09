События

13:01 09.08.2021

Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд, причастность спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется – директор НАБУ

3 мин читать
Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд, причастность спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется – директор НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник рассчитывает на быстрое ознакомление защиты с материалами дела по обвинению экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки и передачу дела в суд.

"Просили арест, но суд избрал круглосуточный домашний арест. Насколько я знаю, прокуратура апеллирует это решение", - сказал Сытник в понедельник на пресс-конференции в Киеве, говоря о "деле Чауса".

Он напомнил, что в минувшую пятницу прокуроры приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов стороне защиты.

"Дело имеет относительно небольшой объем материалов, и я надеюсь, что в ближайшее время это дело будет направлено в суд", - сказал Сытник, добавив, что в этом производстве речь идет только о получении неправомерной выгоды.

При этом директор НАБУ отметил, что НАБУ продолжает расследование дела по факту возможной причастности должностных лиц украинских спецслужб к исчезновению Чауса. "По этому делу продолжаются следственные действия", - сказал он.

Сытник воздержался от более подробной информации, отметив, что дело имеет резонанс в обществе и преждевременная информация может повредить следствию.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на заседании по избранию меры пресечения Николаю Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.

Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

Теги: #сытник #чаус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 09.08.2021
Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

18:48 06.08.2021
НАБУ и САП завершили расследование в отношении Чауса

НАБУ и САП завершили расследование в отношении Чауса

14:19 06.08.2021
Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

12:27 06.08.2021
Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

12:05 06.08.2021
Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

05:49 05.08.2021
В деле Чауса на лицо провокация взятки – адвокат

В деле Чауса на лицо провокация взятки – адвокат

05:45 05.08.2021
Круглосуточный домашний арест Чауса продлится до 18 августа - ВАКС

Круглосуточный домашний арест Чауса продлится до 18 августа - ВАКС

23:06 04.08.2021
ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

18:11 04.08.2021
ВАКС отказал в отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу

ВАКС отказал в отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу

15:56 04.08.2021
Заседание по мере пресечения Чаусу проходит в закрытом режиме

Заседание по мере пресечения Чаусу проходит в закрытом режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель посетит Киев 22 августа

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель посетит Киев 22 августа

В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами, град и шквальный ветер

Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации

Британский эсминец "Дефендер" продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так – посол

Вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, уже в принципе решен – посол Британии

Зеленский отбыл в Николаевскую и Одесскую области

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА